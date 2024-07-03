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أحمد جودة - القاهرة - جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الثقة في أشرف صبحي ليستمر في منصبه كوزير للشباب والرياضة.

اتحاد الكرة يهنيء وزير الرياضة بعد تجديد الثقة

ويستمر أشرف صبحي كوزير للرياضة للسنة السابعة على التوالي، وذلك بعدما تولى المنصب لأول مرة في عام 2018.

وقام اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بإصدار بيان يقدم من خلاله التهنئة لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بمناسبة تجديد الثقة فيه.

وجاءت التهنئة كالتالي:" يهنئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة الاستاذ جمال علام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بمناسبة تجديد الثقه في سيادته متمنيين له دوام التوفيق".

وتتم مراسم حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء.

