نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة جديدة تنضم لصفوف الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي مودرن سبورت اتفاقه لضم صفقة جديدة لتدعيم فريقه في الموسم الجديد، وقرر التعاقد مع طارق محمد مدافع سبورتنج في الصيف الجاري.

وتعاقد فريق مودرن سبورت مع طارق محمد في صفقة انتقال حر عقل انتهاء تعاقده مع سبورتنج ووقع على عقد يربطه بناديه الجديد لأربع سنوات.

وقد أعلن أمس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تحويل اسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري المصري الممتاز التي تقام اليوم الأربعاء.

موعد مباراة مودرن القادمة

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة بلدية المحلة اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بـ استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

