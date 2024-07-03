نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينورد روتردام الهولندي يضم مدافع منتخب كوستاريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير هولندية أن فينورد أتم الاتفاق مع نادي جواناكاستيكا لضم المدافع جيلاند ميتشل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن صفقة انتقال جيلاند إلي صفوف فينورد ستكلف خزينة الفريق الهولندي 2.5 مليون يورو.

فينورد الهولندي يحسم صفقة جيلاند

بينما كشفت التقارير أن اللاعب الكوستاريكي البالغ من العمر 19 عام، سيصل روتردام الخميس المقبل لاجراء الفحوصات الطبية قبل الاعلان الرسمي عن انضمامه للفريق.

وشارك جيلاند مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، وقدم مستوي لافت للنظر وأداء وشخصية قوية وكان محط أنظار العديد من الأندية.

والجدير بالذكر أن كوستاريكا ودعت بطولة كوبا أمريكا من دور المجموعات بعد أن أحتلت المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.