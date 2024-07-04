نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يضع الرتوش الأخيرة على جوهرة مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد نادي إي سي ميلان الإيطالي مع جوهرة نادي أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويحاول نادي ميلان التعاقد مع نجوم جديدة، من أجل تدعيم تشكيلته وذلك لتعديل المسار الذي يسلكه في ظل اهتمامه بالتتويج بالألقاب المختلفة الفترة القادمة.

تعاقد ميلان مع موراتا في الصيف

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي ميلان يضع ألفارو مرراتا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد على رأس أولوياته في الصيف.

وتشير التقارير الصحفية، أن الروسونيري يسعى لدفع مبلغ ١٢ مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد موراتا.

الجدير بالذكر أن المهاجم الإسباني ساهم بـ72 هدفًا مع نادي أتلتيكو مدريد خلال 154 مباراة خاضها.

