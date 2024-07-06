نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقة حداد قبل مباريات الجولة الـ30 للدوري بعد رحيل أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على رحيل لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، في مباراتي سموحة وإنبي، وزد إف سي والبنك الأهلي، وذلك عقب خبر رحيله اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية تسببت في وفاته.



رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت التي كانت ستقام اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.



مسيرة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت

وخلال السنوات الماضية في مسيرة اللاعب أحمد رفعت لعب لعدة أندية كبيرة مثل الزمالك وإنبي والاتحاد السكندري والمصري والوحدة الإماراتي، قبل انضمامه إلى مودرن سبورت في عام 2023.

حقق أحمد رفعت العديد من الإنجازات، ونجح في التتوج بلقب كأس رابطة الأندية مع فيوتشر، وكأس السوبر المصري مع الزمالك، كما حصل على لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع المنتخب المصري، وشارك دوليا مع المنتخب المصري الأول في 5 مباريات دولية.

ونجح في تسجل هدفين، كان من أروع الأهداف في مسيرة أحمد رفعت أبرزها هدفه في مرمى السودان خلال بطولة كأس العرب.

