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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - موعد صلاة الجنازة على لاعب مودرن سبوت أحمد رفعت.

أحمد رفعت، وفاة أحمد رفعت، أعلن نادي مودرن سبورت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وفاة لاعب الفريق ومنتخب مصر أحمد رفعت في بيان رسمي عن عمر يناهز 31 عامًا بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

حيث تم نقل اللاعب اليوم في تمام الساعة الرابعة صباحًا إلى إحدى المستشفيات لمحاولة إسعافه والتي استمرت لنحو ساعتين دون جدوي.

ونشر نادي مودرن سبورت في بيان رسمي عبر منصته عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيان جاء فيه

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ «ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع مع المرض بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.. بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلون».

موعد صلاة الجنازة

أحمد رفعت

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبوت، والمنتخب الوطني، ظهر اليوم السبت في مدينة أبشان بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث يتواجد عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي أمام المستشفى التي يتواجد بها اللاعب من أجل وداعه، ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء اليوم بمحافظة كفر الشيخ، وإقامة مراسم أخرى يوم الثلاثاء القادم بمحافظة القاهرة في إحدى أدوار المناسبات والتي لم يتم تحديدها حتى الآن.

وتعد أبرز مشاركة للاعب الراحل مع المنتخب الوطني مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش في بطولة كأس العرب الماضية التي أقيمت بقطر، حيث لفت نظر العديد من الأندية المحلية والعربية، قبل أن ينقل إلى نادي الوحدة الإماراتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.