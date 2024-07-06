الرياضة

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك ، عن تشكيل الفريق لمواجهة زد وذلك ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي، على النحو التالى:

  • حراسة المرمى: أحمد صبحى
  • خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو 
  • خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال
  • خط الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور 

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلي، على النحو التالي: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرجى اكا، عماد فتحى، أحمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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