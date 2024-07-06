نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة زد وذلك ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي، على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

أحمد صبحى خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال

محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال خط الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلي، على النحو التالي: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرجى اكا، عماد فتحى، أحمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو.