صراع إنجليزي فرنسي علي ضم خليفة مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير فرنسية اليوم عن رغبة كريستال بالأس الأنجليزي في ضم ماغنيس أكليوش لاعب وسط موناكو الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية علي رأسهم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأكدت التقارير أن المدير التنفيذي لنادي موناكو الفرنسي تياجو سكورو أعلن أنه واثق في الحفاظ علي أكليوش والمحادثاث مستمرة لتمديد التعاقد معه.

موناكو يرغب في تجديد التعاقد مع أكليوش

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عام مع فريقه الموسم الماضي في 28 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ويعد ماغنيس أكليوش أحد أبرز المواهب الصاعدة والواعدة في الكرة الفرنسية والعالمية نظرًا لامكانياته العالية.

