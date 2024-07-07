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أحمد جودة - القاهرة - كشف جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق ذات مرة كيف كان تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول "يضحك" و"يسخر" من لاعبي مانشستر يونايتد بعد فوز ليفربول على المان يونايتد (4-0) في إبريل 2022.

نيفيل يكشف كيف سخر ألكانتارا لاعب ليفربول من اليونايتد

وتبين أن ألكانتارا سيعتزل كرة القدم بعد خروجه من ليفربول في نهاية الموسم، وخلال فترة وجوده مع الريدز، حقق لاعب الوسط كأس الرابطة مرتين وكأس الإتحاد الإنجليزي وبطولة الدرع الخيرية وكان جزءا من فريق يورجن كلوب الذي إقترب من الفوز برباعية غير مسبوقة في موسم 2021-2022.

وفي نهاية ذلك، ترك تياجو ألكانتارا الذي لعب في أندية بايرن ميونيخ وبرشلونة وفي صفوف منتخب إسبانيا جاري نيفيل في رهبة من أدائه أمام اليونايتد حيث حقق ليفربول فوزا مقنعا برباعية نظيفة.

وغالبا ما ينظر إلى أداء تياجو في هذه الليلة على أنه أحد أفضل العروض في الآونة الأخيرة، حيث قاد عرضا رائعا ل "كتيبة" كلوب وأنهى تلك الليلة تمريرات بلغت نسبة نجاحها 95%.

وتذكر نيفيل في حديثه عبر البودكاست الخاص به بعد المباراة كيف "إستفز" تياجو لاعبي اليونايتد بعد وقت قصير من أدائه المهيمن.

وقال: "ما فعله ليفربول الليلة هو التلاعب بمانشستر يونايتد، كان تياجو يضحك عندما خرج، كان يضحك عليهم طوال المباراة".

وأضاف: "لا أستخدم عادة الشتائم في برنامج جاري نيفيل، لكنه سخر من مانشستر يونايتد الليلة، كان الأمر بسيطا للغاية بالنسبة للاعبي ليفربول".