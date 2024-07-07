نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يفرض سيطرته على الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الإسماعيلي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت أحداث المباراة بحذر شديد من جانب لاعبي الفريقين، وحاول لاعبي الأبيض والدراويش فرض السيطرة على منطقة وسط الملعب.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

عمر عبد العزيز وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.

فيما بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر – عماد حمدي – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي – إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الله جمال وحاتم سكر ومحمد عمار ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعمر الساعي ومحمد خطار وعمر القط ونادر فرج.

كما شهدت أحداث المباراة لفته طيبة من جماهير الزمالك، حيث حرصت على الهتاف للاعب الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، والزمالك السابق، طوال أحداث الشوط الأول.

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