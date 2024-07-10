تشكيل كندا الرسمي ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، تشكيل كندا الرسمي ضد الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024. موعد مباراة كندا والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا وتنطلق مباراة كندا والأرجنتين صباح اليوم في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت "القاهرة"، على ملعب "ماتلايف ستاديوم". تشكيل كندا الرسمي ضد الأرجنتين في كوبا أمريكا حراسة المرمى: كريبو خط الدفاع: جونستون - بومبيتو - كورنيليوس - ألفونسو ديفيز خط الوسط: كونيه - إيوستاكويو - جوناثان ديفيد وفي الهجوم: لاريا - لارين - شافلبيرج.