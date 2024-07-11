"10 أندية مرشحة".. تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن جدولة مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، والتي ستجري في تمام الساعة الثالثة ظهرًا غدًا الخميس، بتوقيت مصر والسعودية.

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تأكد مشاركة الأندية المصرية الكبرى، الأهلي وبيراميدز، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما سيشارك الزمالك كبطل للكونفدرالية في النسخة الأخيرة، والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية أيضًا.

يتم استثناء الأهلي من مواجهات الدور التمهيدي الأول في دوري الأبطال، مما يجعله مؤهلًا لمواجهة 10 أندية في الدور التمهيدي الثاني، وهذه الأندية هي: الجيش الرواندي، جوبا جنوب السودان، فيلا الأوغندي، ديكادها الصومالي، ارتاسولار الجيبوتي، فيتالا البوروندي، البنك الأثيوبي، جورماهيا الكيني، عزام التنزاني، وجوكا بطل زنجبار.

كما تم إعفاء خمسة أندية من المشاركة في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري الأبطال، وهي: الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، بترو أتلتيكو الأنجولي.