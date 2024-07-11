نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعفائه من الدور التمهيدي.. مَن هو منافس الزمالك في كأس الكونفدرالية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بعدم مشاركة ناديي الزمالك والمصري في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية القادمة، وذلك وفقًا للتصنيف المعتمد من قبل الكاف.

مَن هو منافس الزمالك في كأس الكونفدرالية؟

ومن المقرر أن تقام غدًا الخميس مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2024-2025، حيث سيشارك كل من الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما سيشارك الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية.

الزمالك في الدور التمهيدي الثاني قد يواجه أحد الفرق الفائزة من الوعاء الثاني، ورغم أنه لم يتم تحديد أندية هذا الوعاء بعد، إلا أن المرشحين الحاليين لمواجهة الزمالك يشملون: الرياضي القسنطيني الجزائري، الملعب التونسي، البنك الإثيوبي، البوليس الكيني، وممثلين من ليبيا، إضافة إلى هورسيد الصومالي، البوليس الرواندي، كيتارا الأوغندي، وجوبا الجنوب السوداني.