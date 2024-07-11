الرياضة

بعد إعفائه من الدور التمهيدي.. مَن هو منافس الزمالك في كأس الكونفدرالية؟

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعفائه من الدور التمهيدي.. مَن هو منافس الزمالك في كأس الكونفدرالية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بعدم مشاركة ناديي الزمالك والمصري في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية القادمة، وذلك وفقًا للتصنيف المعتمد من قبل الكاف.

مَن هو منافس الزمالك في كأس الكونفدرالية؟

ومن المقرر أن تقام غدًا الخميس مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2024-2025، حيث سيشارك كل من وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما سيشارك الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية.

الزمالك في الدور التمهيدي الثاني قد يواجه أحد الفرق الفائزة من الوعاء الثاني، ورغم أنه لم يتم تحديد أندية هذا الوعاء بعد، إلا أن المرشحين الحاليين لمواجهة الزمالك يشملون: الرياضي القسنطيني الجزائري، الملعب التونسي، البنك الإثيوبي، البوليس الكيني، وممثلين من ليبيا، إضافة إلى هورسيد الصومالي، البوليس الرواندي، كيتارا الأوغندي، وجوبا الجنوب السوداني.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا