نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إنجلترا تواجه إسبانيا في نهائي يورو 2024 وشهد سعيد تثير أزمة بتمثيل مصر بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

منتخب إنجلترا يهزم هولندا ويتأهل لنهائي كأس أمم أوروبا 2024

تأهل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام هولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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موعد نهائي كأس أمم أوروبا 2024

يشهد مساء الأحد المقبل 14-7-2024، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا على ملعب "الأولمبي برلين"، وذلك في إطار نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وكان قد تأهل الماتدور إلى نهائي يورو 2024 بعد الفوز أمام ألمانيا بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تأهل الأسود الثلاثة إلى الفاينال بعد الفوز أمام هولندا.

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تعرف على بديل معلول في الأهلي

تتردد الأسماء الكثيرة مابين الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي حول من سيقود جبهة الأهلي اليسرى وذلك بعد إصابة التونسي "علي معلول" بقطع في وتر إكيليس وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لما يقرب من العام،، وانشغل عشاق المارد الأحمر في البحث كثيرًا بالمواقع والصحف وجميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي ويتسائلون من هو بديل معلول في الأهلي وهل استقر نادي القرن الإفريقي على التعاقد مع بديلا للاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي للموسم الرياضي القادم 2024-2025 أم لا لذلك حرص دوت الخليج على التواصل مع مصدر خاص له ليقف حول أخر تطورات الصفقة المنتظرة لشغل الجبهة اليسرى للقافلة الحمراء.

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وكيل حمزة المثلوثي: هناك أندية تستفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب

كشف محمد سلامة، وكيل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة العروض المقدمة له، وموقفه من الاحتراف خلال فترة الانتقالات الجارية.

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اتحاد الدراجات يحسم موقف اللاعبة شهد سعيد من خوض الأولمبياد

حسم الاتحاد المصري للدراجات مع اللجنة الاوليمبية المصرية موقف اللاعبة شهد سعيد وذلك بعد الانتقادات التي طالتها للسفر في الأولمبياد.

وقرر سفر لاعبته " شهد سعيد" إلى اولمبياد باريس، والذي علل رئيسه وجيه عزام " سبب القرار بالمصلحة العامة والتي تقتضي سفر اللاعبة للاولمبياد".