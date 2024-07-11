الرياضة

عاجل.. وكيل قندوسي يفجر مفاجأة حول عودته إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عمرو حسني، وكيل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن موقفه من الاحتراف في الموسم الجديد.

وكيله: نسبة استمرار قندوسي مع الأهلي 50%

قال عمرو حسني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "قندوسي لاعب متميز، ويقدم موسم خيالي مع سيراميكا".

وتابع: "من الطبيعي أن يتابع الجميع قندوسي بعد المستوى الذي قدمه في الموسم الجاري".

وأضاف: "قندوسي شارك جميع المباريات مع الفريق، وحجز مكانه في منتخب الجزائر، على الرغم من وجود لاعبين متميزين في مركزه يشاركون في أكبر الأندية الأوروبية".

وشدد: "ليس هناك ضمانات في كرة القدم، ولكن اللاعب يحب التركيز على المشاركة، وأتوقع أن نسبة بقاء قندوسي في الأهلي من رحيله ستكون 50 - 50 ".

وأردف: "مرتبطون بعقد مع النادي الأهلي، وأتوقع أن الإدارة في النادي ترحب بعودة قندوسي ولكن هناك كلام مع مارسيل كولر، المدير الفني".

واختتم: "المشاركة هي ما يبحث عنها قندوسي، لأنه بالطبع يبحث عن المشاركة رفقة منتخب الجزائري في البطولات الإفريقية القادمة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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