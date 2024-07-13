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أحمد جودة - القاهرة - قال جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، إن فريقه الحالي مختلف تماما عن الفريق الذي خسر نهائي نسخة 2020، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتواجد فريقه في نهائي البطولة مجددًا.

ساوثجيت: تواجدنا في نهائي اليورو أمر طبيعي

وصعد المنتخب الإنجليزي إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث سيواجه إسبانيا في نهائي البطولة في برلين يوم الأحد المقبل.

كان فريق المدرب ساوثجيت، خسر في نهائي النسخة الماضية أمام نظيره الإيطالي بضربات الترجيح في البطولة التي أقيمت منذ 3 أعوام، لكنه يتطلع لتحقيق الأفضل هذه المرة.

وقال ساوثجيت في تصريحات لهيئة الإذاعة "بي بي سي": "هناك شعور مختلف عن 2021. نحن في لحظة مختلفة الآن. إنهما بطولتان واكتسبنا الكثير من الخبرة في المباريات الكبيرة".

وأوضح: "أعتقد أن الاحتفالات بالوصول إلى النهائي أقل ربما الرضا أقل عند الوصول إلى النهائي".

وتابع ساوثجيت: "لا يمكنني القول إن الأمر بات عاديا، لكنه أصبح طبيعيا بالنسبة لنا، الحديث عن ذلك الأمر نفسه يعد شيئا سخيفا بالنظر إلى تاريخنا".

ولم ينجح المنتخب الإنجليزي في التتويج بلقب كبير منذ فوزه بكأس العالم 1966 على أرضه.

ويعد نهائي نسخة عام 2024 هو الأول الذي ينجح فيه المنتخب الإنجليزي في الصعود لنهائي بطولة كبيرة خارج أرضه.