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أحمد جودة - القاهرة - أكد قصر كنسينجتون، أن ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، سيحضر المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" التي تقام يوم الأحد، وتجمع بين إنجلترا وإسبانيا.

الأمير ويليام يحضر نهائي اليورو

وحضر ويليام، رئيس الاتحاد الإنجليزي، مباراة المنتخب الإنجليزي التي فاز فيها على سويسرا في دور الثمانية يوم السبت الماضي، ومباراة إنجلترا أمام الدنمارك في دور المجموعات.

وهنأ ويليام المنتخب الإنجليزي بعد فوزه في الدور قبل النهائي على المنتخب الهولندي يوم الأربعاء الماضي، بالهدف الذي سجله أولي واتكينز في الدقائق الأخيرة من المباراة.