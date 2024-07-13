نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل كهربا على رادار الخلود السعودي؟ الخلفية يكشف الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن موقف فريقه من ضم محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

هل كهربا على رادار الخلود السعودي؟ الخلفية يكشف الكواليس



وقال محمد الخليفة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "نتفاوض حاليا مع الأهلي من أجل ضم اليو ديانج".



وتابع: "محمود عبد المنعم كهربا، يقع ضمن الخيارات التي نسعى لضمها في الفترة المقبلة ".

وأضاف رئيس الخلود السعودي: "كهربا من ضمن اللاعبين اللي حاطينهم فالبال".

وواصل: "نتفاوض مع أكثر من لاعب في الدوري المصر، وليس اليو ديانج فقط".

واختتم محمد الخلفية حديثه قائلًا: "أحب مصر وأهل مصر، واللاعبين المصريين، واللاعب المصري يتميز بالقوة والرجولة".

