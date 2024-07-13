عاجل.. جهاد جريشة يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -

علق جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، على ركلة جزاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.

جهاد جريشة يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز



وقال جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "لا يوجد ركلة جزاء للأهلي في لعبه حسين الشحات التي تم احتسابها".



وتابع: وكان على الفار أن يتدخل ويلغي القرار، فاحتساب الحكم لركلة جزاء للأحمر لصالح حسين الشحات قرار خاطئ".



وشدد: " حسين الشحات كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء لأنه تدخل على بطن لاعب بيراميدز حمدي".



وأردف: "الأهلي يستحق ركلتي جزاء أمام بيراميدز، الأولي لصالح محمد عبد المنعم والثانية لصالح إمام عاشور".



وواصل: "ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي غير صحيحة إطلاقا".



واختتم جهاد جريشة حديثه قائلًا: "لا بد عندما يتم استقدام طاقم تحكيم أجنبي يكون من المصنفين".

