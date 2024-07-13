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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي عبدالناصر زيدان بفوز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-2 في المباراة المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري.

عبدالناصر زيدان: الأهلي ينهي سلسلة انتصارات بيراميدز بفوز تاريخي

أعرب زيدان خلال تصريحاته في برنامجه "ملعب الشمس" على "قناة الشمس"، عن توقعه بفوز الأهلي، مشيرًا إلى أن المراهنة على الأهلي غالبًا ما تؤدي إلى الانتصار.

وأكد الإعلامي أن الأهلي كسر الرقم القياسي لبيراميدز الذي كان قد حقق 14 انتصارًا متتاليًا.

وأضاف زيدان أن مواجهة الأهلي تتطلب احترام الحدود لأن الأهلي دائمًا ما يكون الرقم 1.

