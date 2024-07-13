الرياضة

عبدالناصر زيدان: مدرب بيراميدز ساعد الأهلي على الفوز بالمباراة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالناصر زيدان: مدرب بيراميدز ساعد على الفوز بالمباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش،  ساعد الأهلي على الفوز والإقتراب من التتويج بالدوري.

عبدالناصر زيدان: مدرب بيراميدز ساعد الأهلي على الفوز بالمباراة

وأضاف زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه«ملعب الشمس»،  والمذاع على «قناة الشمس»، أن المدرب احترم الأهلي كثيرًا وكان واضح كثيرا خلال المباراة.

و أختتم زيدان تصريحاته قائلا:  أن المدرب كان تائها خلال المباراة ولم يضيف فنيا أي جديد طوال الـ90 دقيقة.
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا