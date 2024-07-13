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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ساعد الأهلي على الفوز والإقتراب من التتويج بالدوري.

عبدالناصر زيدان: مدرب بيراميدز ساعد الأهلي على الفوز بالمباراة

وأضاف زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه«ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، أن المدرب احترم الأهلي كثيرًا وكان واضح كثيرا خلال المباراة.

و أختتم زيدان تصريحاته قائلا: أن المدرب كان تائها خلال المباراة ولم يضيف فنيا أي جديد طوال الـ90 دقيقة.

