الرياضة

منتصر الرفاعي: الأهلي محظوظ بقرارات مجلس إدارة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق  منتصر الرفاعي الناقد الرياضي  على فوز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري.

منتصر الرفاعي: الأهلي محظوظ بقرارات مجلس إدارة الزمالك

أشار الرفاعي في تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" على "قناة الشمس"،  إلى أن الأهلي محظوظ بوجود مجلس إدارة الزمالك الحالي.


وأضاف:" قرار إدارة الزمالك بالانسحاب من كان قرارًا خاطئًا وساهم في تقرب الأهلي من التتويج بالدوري".

اختتم: " أن هذه القرارات تساهم بشكل غير مباشر في تعزيز فرص الأهلي في تحقيق المزيد من النجاحات".
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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