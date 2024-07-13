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أحمد جودة - القاهرة - عاد جيدون سانشو للتدريب مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إذ أكد مصدر في النادي أن الجناح والمدرب إريك تين هاغ أنهيا خلافهما.

بعد نهاية الخلاف مع تين هاج.. سانشو يعود لتدريبات اليونايتد

وقال مصدر بالنادي: "إن سانشو وتين هاغ عقدا اجتماعًا إيجابيا في مركز تدريب كارينجتون وقرر الاثنان إنهاء الخلاف الذي يعود للموسم الماضي".

وخاض سانشو (24 عامًا) 3 مباريات فقط مع اليونايتد الموسم الماضي، وقضى النصف الثاني من الموسم على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند بعد توتر علاقته مع تين هاغ في سبتمبر (أيلول).

وكان تين هاغ استبعد الجناح من تشكيلته خلال خسارة اليونايتد 1-3 أمام آرسنال قائلًا إن أداء سانشو في التدريبات لا يضمن له مكانا في الفريق.

وهاجم سانشو على الفور المدرب على وسائل التواصل الاجتماعي متهمًا تين هاغ بجعله "كبش فداء".

وتم استبعاده من الفريق الأول وتدرب مع فريق الشباب في يونايتد قبل أن يعود إلى ناديه السابق دورتموند في يناير (كانون الثاني) حيث تألق خلال الفوز في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على باريس سان جيرمان، ونال إشادة تين هاغ، وخسر دورتموند أمام ريال مدريد في النهائي.

وقال تن هاغ للصحافيين بعد فوز دورتموند 1-0 على باريس سان جيرمان ذهابا ًفي دوري أبطال أوروبا: "(سانشو) لاعب جيد للغاية.. لقد أظهر سبب شراء مانشستر يونايتد له وأظهر أنه يمثل قيمة عالية لمانشستر يونايتد، وهو أمر جيد.

"أنا سعيد من أجل جيدون، من أجل الأداء، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

ولن يسافر سانشو مع الفريق إلى النرويج للمشاركة في مباراة استعدادية للموسم الجديد ضد روزنبورغ إذ بدأ التدريب في وقت متأخر عن لاعبين آخرين لكن مصدرًا بالنادي قال إنه سيكون متاحًا للاختيار بعد ذلك.