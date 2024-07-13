الرياضة

تشيلسي يعلن تعاقده مع البرتغالي فيجا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط، البرتغالي ريناتو فيجا، قادمًا من بازل السويسري بعقد مدته 7 سنوات مع وجود خيار للتمديد لعام إضافي.

تشيلسي يعلن تعاقده مع البرتغالي فيجا

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي بقيادة المدرب إنزو ماريسكا دفع نحو 14 مليون يورو (15.26 مليون دولار) للفريق السويسري للحصول على خدمات اللاعب (20 عامًا).

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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