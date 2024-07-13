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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع لاعب الوسط، البرتغالي ريناتو فيجا، قادمًا من بازل السويسري بعقد مدته 7 سنوات مع وجود خيار للتمديد لعام إضافي.

تشيلسي يعلن تعاقده مع البرتغالي فيجا

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن تشيلسي بقيادة المدرب إنزو ماريسكا دفع نحو 14 مليون يورو (15.26 مليون دولار) للفريق السويسري للحصول على خدمات اللاعب (20 عامًا).

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.