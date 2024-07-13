نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، عبر التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024 لهذه النسخة.

وتشهد مباراة إسبانيا وإنجلترا اهتمام كبير من قبل الجمهور في كل مكان، وذلك كون هذه المباراة تعد هي المواجهة الأخير في هذه البطولة.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في أمم أوروبا

وتلعب مباراة إسبانيا ضد إنجلترا مساء الأحد القادم والموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري ضمن لقاءات نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كوبا أمريكا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا

وتنقل مباراة إسبانيا وإنجلترا في بطولة أمم أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.