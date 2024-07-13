تشكيل انجلترا المتوقع لمواجهة اسبانيا في نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مشجعو الأسود الثلاثة في معرفة تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة إسبانيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء الأحد المقبل الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب الأولمبي برلين في نهائي يورو 2024.



موعد مباراة إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا



تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد إسبانيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.



تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة إسبانيا في كأس أمم أوروبا



حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، كيران تريبير، إزري كونسا.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين.



القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا



تنقل مباراة إنجلترا ضد إسبانيا مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.

