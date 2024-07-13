نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مطاردة باريس سان جيرمان لصفقة برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي مع إدارة أتلتيك بيلباو الإسباني للحصول على خدمات نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن لم باريس سان جيرمان لم يتواصل مع أتلتيك بيلباو أبدًا من أجل نيكو ويليامز لكن مع الشرط الجزائي في عقده قد تكون هناك مفاجآت، مثل وصول مايكل أوليس إلى بايرن ميونيخ عندما كان قريبًا جدًا من تشيلسي.

وكانت أغلب الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن النادي الكتالوني لديه اتفاق مع ويليامز للانتقال إلى صفوف البلوجرانا في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن إدارة أتليتيك بيلباو تعلم بالفعل أن برشلونة أبلغ رابطة الليغا أن لديه الأموال اللازمة لدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز.

