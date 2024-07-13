باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على صفقة قوية

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي باريس سان جيرمان، التعاقد مع أحد لاعبي ستاد رين وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع لاعب رين

يسعى نادي باريس سان جيرمان لضم ديزيري دوي لاعب وسط رين، من أجل دعم صفوف الفريق الكروي الأول.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن الخيارات مفتوحة أمام مستقبل ديزيري دوي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في الأيام المقبلة.

وتابع رومانو: “ المتوقع أن يدخل باريس سان جيرمان السباق باقتراح رسمي”.

وأضاف: “تم رفض عرض بايرن ميونخ الأول ولكن هناك نية للتواصل مجددًا مع رين”.

وختم: “لا توجد عروض رسمية من الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بشأن اللاعب”.