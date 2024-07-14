نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إبراهيم فايق: موقف الخلود من ضم زيزو.. يوسف حمدي: الزمالك استفاد فنيا من اللاعبين الصاعدين.. تطورات رحيل أليو ديانج عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم السبت 13- 7- 2024.

إبراهيم فايق: موقف الخلود من ضم زيزو

كشف محمد خليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن موقف فريقه من ضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال محمد خليفة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " أتمنى أن نتمكن من ضم أحمد سيد زيزو، لفريق الخلود".

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يوسف حمدي: الزمالك استفاد فنيا من اللاعبين الصاعدين

أشاد يوسف حمدي، نجم نادي الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها على حساب الإسماعيلي وطلائع الجيش.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز الفريق على طلائع الجيش مهم للغاية في ظل الغيابات التي يعاني منها سواء إصابات أو لاعبين مع منتخب الأولمبي".

وتابع: "الاعتماد على اللاعبين الشباب من أهم ما يميز جوزيه جوميو فهذا الأمر سيفيد الفريق على المدى الطويل".

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آخر تطورات مفاوضات الخلود السعودي مع أليو ديانج

كشف محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن حقيقة إتمام الاتفاق مع النادي الأهلي حول الحصول على خدمات اللاعب أليو ديانج نجم القلعة الحمراء، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، إلى وصول اتفاق بين النادي الأهلي ونادي الخلود السعودي، حول إعارة أليو ديانج لمدة موسم مقابل 600 ألف دولار.

وقال محمد الخليفة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "نرغب في ضم أليو ديانج من النادي الأهلي".

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الخواجة: استعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية

أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يعاني من غيابات هامة ومؤثرة خلال الفترة الحالية، مشددا على أن تحقيق الانتصارات الأهم في المرحلة الحالية.

وقال الخواجة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعاني من غيابات وإصابات كثيرة".

وتابع: "استعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية وهذا الأمر ما يعجبني في البرتغالي جوزيه جوميز وأتمنى مواصلة منحهم الفرصة حتى نهاية الدوري".

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علاء ميهوب يكشف أسباب فوز الأهلي على بيراميدز

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأسباب الفوز على نظيره بيراميدز اف سي ضمن منافسات دوري نايل بالجولة 14.

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "حسين وطاهر محمد طاهر كانوا رائعين بالجبهة اليمنى واليسرى وعند تسجيل الهدف وبضربة الجزاء كان الشحات بمفرده تماما وراه محمد حمدي فقط".

وتابع: "تركيز بيراميدز بالمباراة لم يكن موجود والمدرب أخطئ بالتشكيل والتغييرات ولم يقرأها بشكل صحيح وهذا ساعد الأهلي كثيرا في الفوز بخبراته وبالتفاصيل الصغيرة".

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مهيب عبد الهادي: بيراميدز افتقد هذا الثنائي أمام الأهلي

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأسباب الفوز على نظيره بيراميدز اف سي ضمن منافسات دوري نايل بالجولة 14.

وقال مهيب في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مما لا شك به المباراة افتقدت رمضان صبحي وإبراهيم عادل بالنسبة لبيراميدز اف سي فهم قوة الفريق وعلي معلول كذلك للأهلي".

وتابع: "والسولية غيابه مؤثر ولكنه مصاب وكان يقدم مستوى رائع بالفترة الأخيرة وكان وجود رمضان سيفرق مع بيراميدز فوجود قائد بالملعب يتحدث مع لاعبيه أفضل بكثير".