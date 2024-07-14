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أحمد جودة - القاهرة - واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة كرة السلة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد صباح اليوم مرانهم الأسبوعي بنادي الحرية للمعاقين تحت قيادة الكابتن رامي حجازي، والكابتن احمد عبد العزيز.

مركز براعم "كرة السلة" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية.

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وخالد النحلة، وكيل المديرية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم مشرف مالي وزينب عوض اداري مركز السلة براعم بالمشروع .