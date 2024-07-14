عاجل| محمد شريف في طريقه لمغادرة الخليج.. وأول تحرك من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب محمد شريف لاعب الخليج السعودي، من مغادرة صفوف ناديه الحالي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد شريف يقترب من مغادرة الخليج

كان محمد شريف قد رحل عن النادي الأهلي في صيف العام الماضي، وانضم إلى صفوف الخليج السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية فأن محمد شريف أصبح قريبًا من الرحيل عن فريقه الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر ذاته أن محمد شريف تلقى عدة عروض أوروبية، كما أن هناك محاولات جس نبض من الأهلي لإعادته لصفوف الفريق بعد رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

ولفت المصدر إلى أن هناك رغبة متبادلة بين شريف والخليج لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، هذا الصيف.