الرياضة

جزء من فريق الأحلام.. ريال مدريد يرفض التفريط في 4 نجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يرفض نادي ريال مدريد، بشكل قاطع، التفريط في خدمات 4 نجوم بالفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد التكهنات حول مصيرهم عقب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

4 لاعبين “دون مساس” بهم في ريال مدريد

ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أنه نادي ريال مدريد يؤكد أن اللاعبين الشباب مثل كامافينجا وفينيسيوس ورودريجو وفيدي فالفيردي لا يمكن المسّاس بهم، وهم جزء من فريق الأحلام.

ويرى مسؤولو نادي ريال مدريد أن جميع اللاعبين الحاليين هم جزء من خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أنه نادي ريال مدريد سيناقش رحيل بعض الللاعبين في صفوفه، حال وصول عروض مهمة لهم بالفترة المقبلة

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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