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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، عقب فوز فريقه على كندا، وحصد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024، أن هذه هي "أفضل طريقة" لتوديع البطولة القارية.

أول تعليق من سواريز بعد برونزية كوبا أمريكا

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي (فجر اليوم الأحد ت. ج)، قال سواريز "بعد ما عانينا منه، والهزيمة في ذلك اليوم (أمام كولومبيا في نصف النهائي) لم تكن هناك طريقة أفضل للنهاية، من خلال الفوز اليوم، واحتلال المركز الثالث، والتركيز على الأمور الإيجابية وتحسين الأشياء السلبية".

وعن مستقبله مع المنتخب الذي يقوده المدرب مارسيلو بييلسا، أكد أن "ما يهم الآن هو تقييم الجهد الذي بذله الفريق بأكمله، واليوم مسألة سواريز أمر فرعي".

ومع ذلك، قبل بدء مراسم تسليم الميداليات لأصحاب المركز الثالث في البطولة، شوهد سواريز وهو يتحدث بشكل مقرب إلى زملائه في الفريق، وقد صفقت له المجموعة بحرارة على جانب الملعب، وبالإضافة إلى ذلك، أخذ كرة المباراة.

وأبدى المهاجم البالغ من العمر 37 عاما والذي سجل هدف التعادل في الوقت القاتل لأورجواي أمام كندا، وواحدة من ركلات الترجيح أيضا، سعادته بإنهاء البطولة بشكل إيجابي أمام أبنائه.

وقال "اليوم كان الأمر صعبا، لأنه عندما تكبر تشعر بالأشياء بشكل مختلف، وتصبح أكثر حساسية، إن رؤيتهم (أطفاله) في ذلك اليوم (الهزيمة أمام كولومبيا) وهم يشعرون بالحزن نتيجة الإقصاء، كان بمثابة ألم كبير جدًا".

واختتم سواريز "كل صيحات الاحتفال بالأهداف رائعة، هذا أمر له نكهة خاصة لأنه في هذا العمر، المقاتلة من أجل كوبا أمريكا، ورؤية أطفالي وأنا أسجل أمر رائع".

وكان الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بملعب (بنك أوف أمريكا) انتهى بالتعادل 2 / 2، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب أوروجواي.

وبادر منتخب أوروجواي بالتسجيل مبكرا عن طريق رودريجو بينتانكور في الدقيقة الثامنة، لكن سرعان ما أدرك المنتخب الكندي التعادل من خلال اسماعيل كوني في الدقيقة 22.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز (البديل) جوناثان ديفيد الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 80.

غير أن النجم المخضرم الأوروجواياني البديل أيضا لويس سواريز منح التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

