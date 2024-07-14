أوروغواي تهزم كندا وتنال برونزية كوبا أمريكا

أوروغواي تهزم كندا وتنال برونزية كوبا أمريكانال منتخب أوروغواي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد فوزه على نظيره الكندي بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهما، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح، والتي رجحت كفة منتخب الأوروغواي (4 / 3).

وبادر منتخب الأوروغواي بالتسجيل مبكرا عن طريق رودريغو بيتانكور في الدقيقة الثامنة، وأدرك المنتخب الكندي التعادل عبر لاعبه إسماعيل كوني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.. وفي الشوط الثاني، أحرز (البديل) جوناثان ديفيد الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 80، غير أن النجم المخضرم لويس سواريز أدرك التعادل لمنتخب بلاده الأوروغواي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذه هي المرة العاشرة التي يحصل فيها منتخب الأوروغواي على المركز الثالث في كوبا أمريكا والأولى منذ نسخة عام 2004.