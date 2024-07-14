نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتلقى عرضا رسميا من ماجديبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني بشأن قضاء ثنائي 2005 و2007 لفترة معايشة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، عرضًا رسميًا من ناديي ماجديبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني، بشأن قضاء الثنائي أنس وائل وزياد أحمد فتحي، لاعبا فريقي 2005 و2007 بالقلعة البيضاء، لفترة معايشة، تمهيدًا للتعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية القادمة.



وقال بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن فريق ماجديبورج الألماني، طلب قضاء أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005، لفترة معايشة لمدة أسبوعين، تمهيدًا للتعاقد معه، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة القلعة البيضاء.



وأكد بدر حامد، أن أنس وائل يقوم حاليًا بإنهاء إجراءات السفر الخاصة به إلى ألمانيا، تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات فريق ماجديبورج خلال الأيام القليلة القادمة.



وأضاف رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن نادي سيلتا فيجو الإسباني، طلب قضاء زياد أحمد فتحي، لفترة معايشة لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن الإدارة وافقت على سفر اللاعب بعد إنتهاء إجراءات الخاصة به.



وأوضح بدر حامد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لن يقف في طريق أي لاعب، لأن ذلك سيعود بالنفع فنيًا على القلعة البيضاء في المستقبل القريب.

