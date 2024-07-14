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أحمد جودة - القاهرة - بدأ فريق باير ليفركوزن، الاستعداد للموسم الجديد، اليوم الأحد، وذلك عقب فوزه بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" والكأس في ثنائية تاريخية الموسم الماضي.

وأصبح فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو، أول فريق ألماني يفوز باللقب دون أي هزيمة، وخسر الفريق مباراة واحدة فقط في 53 مباراة في كل البطولات وكانت بنتيجة 0-3 أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي.

وقال لوكاس هراديتسكي، حارس مرمى الفريق وقائده في تصريحات نشرها النادي اليوم الأحد: "المدرب قال إن بإمكاننا أن نفعل الأمور بشكل أفضل، لقبان ليسا كافيين".



وأضاف: "لقد كانت تجربة لا تنسى، ونرغب أن نعيشها مرة أخرى".



وتابع: "لتحقيق ذلك علينا أن نستعد بشكل جيد للموسم الجديد وذلك منذ اليوم الأول ونتواجد في مقدمة الترتيب منذ اليوم الأول".

بطل "البوندسليجا" يستعد للموسم الجديد





وانضم الثنائي، الإسباني أليكس غارسيا، وجانويل بيلوسيان، المنضمان حديثًا للفريق، فيما سيعود 11 لاعبًا من المشاركين ببطولتي "يورو 2024" و"كوبا أمريكا 2024" بعد أجازة لمدة 3 أسابيع لكل منهم.

وستبدأ التدريبات الأولى للفريق غدًا الإثنين، ثم بعد ذلك سينطلق معسكر الفريق في جنوب ألمانيا في الفترة من 28 يوليو (تموز) إلى الثاني من أغسطس (آب)، ومباريات ودية من ضمنها مواجهة آرسنال الإنجليزي يوم السابع من أغسطس (آب) المقبل.

وستكون أول مباراة رسمية لليفركوزن في مواجهة شتوتغارت في كأس السوبر الألماني يوم 17 أغسطس (آب)، فيما سيفتتح موسمه للدفاع عن لقب الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد ذلك بـ6 أيام أمام بوروسيا مونشنغلادباغ.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي لصحيفة "بيلد": "كان الموسم الماضي رائعًا، لكنه انتهى، التركيز الآن على المستقبل، وحتى الدفاع عن اللقب لن يغير ذلك، نجن نبدأ من الصفر، نريد أن نلعب من أجل القمة مجددًا".