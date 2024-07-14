نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة النصر في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي النصر في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل نادي النصر القاهري ضيفا على بيرانيدز في الثامنة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه - صامويل أموسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي