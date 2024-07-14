يوفنتوس يقترب من الحفاظ على رابيو

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إيطالية الضوء على تفاصيل عرض يوفنتوس الإيطالي من أجل تجديد عقد الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط الفريق في الفترة المقبلة.

تفاصيل عرض يوفنتوس لتجديد عقد رابيو

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن عقد رابيو البالغ من العمر 29 عامًا مع يوفنتوس انتهى في نهاية شهر يونيو الماضي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس كان يستعد لتجديد عقد رابيو لمدة موسمين مع خيار التجديد لمدة موسم آخر تقريبًا بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه سابقًا، حيث يتقاضى نحو 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت لكل موسم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تجديد العقد قبل انطلاق بطولة يورو 2024 على الرغم من أن رابيو وعد يوفنتوس بمنحه إجابة محددة قبل بداية البطولة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن والدة ووكيلة أعمال رابيو كانت تستفسر عن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد أو ليفربول أو ميلان أو روما أو جلطة سراي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن رابيو كان قد شارك في 35 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.