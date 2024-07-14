نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يتغنى بمشاركة النني وزيزو مع المنتخب الاولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد النني مع المنتخب الأولمبي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضد منتخب أوكرانيا.

بركات يتغنى بمشاركة النني وزيزو

وتعادل المنتخب المصري الأولمبي ضد المنتخب الأوكراني بهدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما الودية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأشاد بركات في تصريحاته للمركز الإعلامي للاتحاد المصري قائلا: "أشعر بالرضا عن أداء ونتيجة المنتخب، خاصة في الشوط الثاني الذي سيطر عليه كاملا".

واستكمل حديثه: "أحمد مصطفى "الثنائي زيزو" ومحمد النني ظهر بشكل جيد والتجربة كانت مفيدة خاصة أنها كانت ضد أوكرانيا ممثل قارة أوروبا".

وأتم:"أتمنى أن نقدم أداء أفضل في المباراة المقبلة ضد العراق، لدي الثقة في كل اللاعبين والجهاز الفني للوصول لأفضل شكل ممكن قبل أولمبياد باريس 2024".

واقيمت المباراة اليوم بين منتخب مصر ضد أوكراينا في مدينة بوردو الفرنسية في معسكر منتخب مصر استعدادا للأولمبياد.