نجم الزمالك السابق يشيد بقرار جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، نجح في تحقيق عدة مكاسب من خلال الاعتماد على الشباب والبدلاء خلال الفترة الحالية.

خالد متولي: لا بد من الاعتماد على أصحاب الخبرات في خط الدفاع

قال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مشاركة اللاعبين الشباب خلال المباريات الحالية من أهم المكاسب للزمالك".

وتابع: "أشكر جوميز على هذا الأمر لأنه سيفيد الفريق في السنوات المقبلة".

واختتم: "أنصح الجهاز الفني بالاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات في خط الدفاع والاعتماد على الناشئين في باقي المراكز".