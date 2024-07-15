الرياضة

نجم الزمالك السابق يشيد بقرار جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، نجح في تحقيق عدة مكاسب من خلال الاعتماد على الشباب والبدلاء خلال الفترة الحالية.

خالد متولي: لا بد من الاعتماد على أصحاب الخبرات في خط الدفاع

قال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مشاركة اللاعبين الشباب خلال المباريات الحالية من أهم المكاسب للزمالك".

وتابع: "أشكر جوميز على هذا الأمر لأنه سيفيد الفريق في السنوات المقبلة".

واختتم: "أنصح الجهاز الفني بالاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات في خط الدفاع والاعتماد على الناشئين في باقي المراكز".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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