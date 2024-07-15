نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يرفض العودة إلى الأهلي بسبب وسام أبو علي.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم النجم الدولي محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، والاهلي السابق، موقفه النهائي من العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء، في الفترة القادمة ".

الأهلي يرغب في عودة محمد شريف

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عرضت على مارسيل كولر، إمكانية عودة محمد شريف إلى المارد الأحمر في الفترة القادمة "

وتابع:" كولر حتى الآن لم يحسم رأيه بشكل نهائي، بشأن موقفه من عودة محمد شريف، وقال أنه سيتوصل لحل خلال الفترة المقبلة مع لجنة التخطيط، وذلك في حال رحل كهربا عن الفريق إلى أحد الأندية السعودية من أجل الاحتراف في نهاية الموسم".

وأشار:" محمد شريف لديه الرغبة في استكمال رحلته الاحترافية الخارجية، ولكن هناك حديث أن اللاعب يمتلك أيضا عروض أوروبية".



ثم أتم كريم رمزي:" محمد شريف من البداية كان يرغب في العودة إلى النادي الأهلي، ولكن تألق وسام أبو علي اللافت للنظر مع المارد الأحمر، ورغبة النادي في ضم مهاجم أجنبي جديد؛ جعله يشعر أنه إذا عاد في هذه الفترة، سيكون في الترتيب الثالث أو بعد ذلك، ولكن اللاعب لازال على طاولة الأهلي".