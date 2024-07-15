نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: حكم الأهلي وبيراميدز "خارج الخدمة".. وركلة جزاء الشحات صحيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أنه كان من المفترض أن تقوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتأكيد على طلب استقدام حكم دولي مُصنف من الحكام الكبار لإدارة لقاء الأهلي ضد بيراميدز، مشيرًا إلى أنه لماذا يتم تكرار جلب حكام من إسبانيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هل لا يوجد حكام سوى في إسبانيا، كان هناك طقم اسباني أيضا جاء لمصر لإدارة لقاء الأهلي والزمالك التي لم تلعب.. ثم قمنا باستقدام طاقم آخر من نفس البلد للقاء الأهلي وبيراميدز".

وأضاف: "اتحاد الكرة يدفع مبالغ كبيرة لاستقدام حكام أجانب، وهم يحصلون على أرقام أكبر مما يدفعها الفيفا لهم لإدارة المباريات الدولية، والمبلغ المرصود 40 ألف دولار كبير، لكنه شامل تذاكر الطيران والإقامة، والواضح أن الطاقم الذي أدار لقاء الأهلي وبيراميدز لم يكن جاهز فنيًا وبدنيًا وكانوا في اجازة.. ولم يكونوا على مستوى اللقاء".

وواصل: "لو طاقم حكام مصري ارتكب نفس الأخطاء، لن يخرجوا من استاد القاهرة بسهولة.. ولكن نحن في أزمة كبيرة بسبب فيتور بيريرا، وأحد الإعلاميين خرج ليؤكد بأن الخبير البرتغالي لم يختار الحكام؟!.. وبالتأكيد أن الطاقم الاسباني لم يكن جيدًا على الاطلاق".

وأكمل: "كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، استقدام مارسينياك أحد افضل الحكام في العالم، والراحل محمد حسام كان دائم ينتقي أبرز الحكام في أوروبا لإدارة لقاءات الأهلي والزمالك.. كان يقوم بمخاطبة كبرى الاتحادات في اوروبا من أجل تعيين حكم دولي ومصنف للحضور للقاهرة.. ولا أعرف هل حكام الـvar كانوا دوليين أم لا؟!".

وزاد: "لم نشاهد حكام الفار في أي لعبة كان عليها جدال.. والهدف الثاني لـ بيراميدز الذي سجله أحمد سامي كان هناك لاعب في موقف تسلل (فخري لاكاي) والهدف غير صحيح، وكان يجب استدعاء حكم اللقاء من جانب غرفة الفيديو لمشاهدة اللعبة.. كان هناك تأثير على حارس الأهلي، والطاقم بالكامل مخطئ في تلك اللعبة سواء المساعد أو الفار.. واللعبة من بدايتها رمية تماس كانت في وسط ملعب بيراميدز، وتم تنفيذها من ملعب الأهلي وهذا دليل على حالة الحكام".

وأردف: "لعبة كريم حافظ ضد حسين الشحات، لاعب بيراميدز قام برفع قدمه، والحكم لم يحتسب الكرة ركلة حرة مباشرة، وكان هناك لعبة بين الشيبي وطاهر، وأيضا ظهير أيمن بيراميدز قام بالامساك بلاعب الأهلي ولم يحتسبها وهي أمور غريبة جدا".

واستطرد: "كان هناك ركلة جزاء واضحة لصالح محمد عبدالمنعم بسبب الدهس على قدمه من جانب لاعبي بيراميدز، وهي 100% ركلة جزاء، ولكن لعبة إمام عاشور هناك شكوك حول اللعبة، وأرى أنها ليست ركلة جزاء".

وأوضح: "لعبة ركلة جزاء حسين الشحات التي تم احتسابها لصالح الأهلي، شاهدت زاوية تؤكد صحة قرار الحكم، لأن حسين الشحات راوغ مدافعي بيراميدز ولم يستطع نقل قدمه، وأرى أنها لعبة صحيحة ركلة جزاء للأهلي مستحقة.. وعدم قيام الحكم باشهار البطاقات الصفراء أثرت على بعض الأمور داخل اللقاء".

وأكد: "هناك شكوك حول هدف بيراميدز الأول لـ فيستون مايلي، ولكن لا يوجد يقين لدي بأن القرار تسلل، ولكن سوف نسير مع قرارات الحكم المساعد والفار..والتحكيم كان سيئ على الفريقين، ولكن الأهلي كان الأكثر تأثرًا سلبًا بقراراته".

وأتم: "مارسينياك حكم كبير ومن الممكن الاتفاق معه لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز القادمة، كنت أتمنى وجود حكم مصري، لكن بيريرا كان له رأي آخر".