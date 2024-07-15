نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيرينتسفاروشي الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الدوريات الكبرى لفترة الاعداد بمباريات ودية وذلك مع اقتراب بداية الموسم المقبل وسط اثارة كبيرة.

ويخوض فريق وست هام مباراة ودية أمام فيرينتسفاروشي المجري وذلك لاستعداد الثنائي للموسم الجديد.

ويسعى وست هام للاستعداد مبكرا والوقوف على النواقص من اجل العودة للمنافسة بشكل أقوى.



موعد مباراة وست هام يونايتد ضد فيرينتسفاروشي



تنطلق صافرة المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية



القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد ضد فيرينتسفاروشي



تنقل المباراة على قناة بي ان سبورتس beIN Sports وهى الناقل الحصري للدوريات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

