نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز: كنا نعلم أن كولومبيا ستقاتل حتى الموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد إيميليانو "ديبو" مارتينيز، الذي اختير كأفضل حارس في بطولة كوبا أمريكا، التي توجت بها الأرجنتين على حساب كولومبيا، بتوازن فريقه في مقاومة ضغط "لوس كافيتيروس"، والبقاء دون هزيمة طوال البطولة القارية.

مارتينيز: كنا نعلم أن كولومبيا ستقاتل حتى الموت

وعقب فوز الأرجنتين (1-0) من توقيع لاوتارو مارتينيز في الوقت الإضافي في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، قال حارس أستون فيلا: "كنا نعلم أن كولومبيا ستلعب حتى الموت ولهذا كنا مستعدين لمقاومة الهجمات".

وأضاف الحارس، 31 عاما: "لدينا دفاع قوي للغاية، ولاعبون لديهم القدرة على الركض طوال المباراة".

