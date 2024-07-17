أودينيزي الإيطالي يكثف مفاوضاته لضم لاعب سندرلاند الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إيطالية عن دخول أودينيزي الإيطالي في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب الفرنسي بيير إيكواه خلال الأنتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت التقارير أن إدارة اودينيزي تواصلت بالفعل مع سندرلاند الإنجليزي للتعاقد مع إيكواه لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

أودينيزي يرغب في ضم الفرنسي بيير إيكواه

وأكدت أن النادي الإيطالي تواصل مع اللاعب الفرنسي خلال الأيام الماضية، وتم الاتفاق علي كافة الأمور الشخصية والتعاقدية.

والجدير بالذكر أن أودينيزي كان قريب من الهبوط إلي الدرجة الأدنى الموسم الماضي، بعد أن أحتل المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة بقارق نقطتين عن فروزينوني الذي هبط رسميًا إلي سيريا بي.

وشارك اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عام مع فريق سندرلاند الإنجليزي الموسم الماضي في بطولة "تشامبيون شيب" في 40 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.