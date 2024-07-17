الرياضة

وائل جمعة: كيروش ضم أحمد رفعت في كأس العرب لهذا السبب.. وكان غاضبا بسبب تسريب تشكيل المنتخب قبل المباريات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جمعة: كيروش ضم أحمد رفعت في كأس العرب لهذا السبب.. وكان غاضبا بسبب تسريب تشكيل المنتخب قبل المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومدير منتخب مصر، عن سبب اختيار كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، للنجم الراحل أحمد رفعت في بطولة كأس العرب.

وائل جمعة: كيروش ضم أحمد رفعت في كأس العرب لهذا السبب

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "أحمد رفعت لاعب محترم، وكيروش ضمه في كأس العرب لأنه مختلف".

وتابع: "كيروش كان شايف إن تأسيس اللاعيبة المصرية غلط، لاعيبة 28 سنة مبتعرفش تباصي".

وشدد: "كيروش كان غاضبا بسبب تسريب تشكيل منتخب مصر قبل المباريات".

وأردف: "المسؤولون بالسنغال تعمدوا مضايقة منتخب مصر في المواجهة الحاسمة للمونديال".

واختتم وائل جمعة حديثه قائلًا: "مسؤولو اتحاد الكرة كانوا مستخبيين، خلال أحداث مباراة منتخب مصر والسنغال".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا