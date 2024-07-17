وائل جمعة: كيروش ضم أحمد رفعت في كأس العرب لهذا السبب.. وكان غاضبا بسبب تسريب تشكيل المنتخب قبل المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومدير منتخب مصر، عن سبب اختيار كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، للنجم الراحل أحمد رفعت في بطولة كأس العرب.

وائل جمعة: كيروش ضم أحمد رفعت في كأس العرب لهذا السبب

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "أحمد رفعت لاعب محترم، وكيروش ضمه في كأس العرب لأنه مختلف".

وتابع: "كيروش كان شايف إن تأسيس اللاعيبة المصرية غلط، لاعيبة 28 سنة مبتعرفش تباصي".

وشدد: "كيروش كان غاضبا بسبب تسريب تشكيل منتخب مصر قبل المباريات".

وأردف: "المسؤولون بالسنغال تعمدوا مضايقة منتخب مصر في المواجهة الحاسمة للمونديال".

واختتم وائل جمعة حديثه قائلًا: "مسؤولو اتحاد الكرة كانوا مستخبيين، خلال أحداث مباراة منتخب مصر والسنغال".