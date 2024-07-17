نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 302 يوم.. نهاية مؤجلات الدور الأول من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت والتي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

نهاية مؤجلات الدور الأول من الدوري المصري

وبنهاية هذه المباراة، تكون مؤجلات الدوري المصري في الدور الأول قد انتهت بشكل رسمي ليتبقى مؤجلات الدور الثاني من المنافسة.

و بدأ الدور الأول منذ 18 من شهر سبتمر 2023 بافتتاحية مباراة البنك الاهلي وطلائع الجيش، بينما انتهى اليوم بتاريخ 16 من يوليو في مدة بلغت 302 يوم.

وتوقفت المنافسة عدة مرات بداعي الاجندة الدولية إضافة لبطولة كأس الامم الافريقية في يناير الماضي.

ومن المنتظر خوض بطولة الكأس أولا قبل العودة من جديد لمنافسات الدوري المصري من جديد.