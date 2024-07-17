نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جمعة: الكلام عن إعادة المباراة بين مصر والسنغال كان "ضحك على الناس".. واتحاد الكرة "دبح" كيروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومدير منتخب مصر، عن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام السنغال، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ماذا قال وائل جمعة عن أزمة مباراة مصر والسنغال والمدرب كيروش؟

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "وصلنا ملعب مباراة مصر والسنغال قبل انطلاقها بـ45 دقيقة، وفي ظروف لم تحدث من قبل".

وتابع: "الحكم الجزائري كان مرعوب في مباراة مصر والسنغال، وقولت لصلاح يبلغه بإيقاف المباراة".

وأكمل: "قولت لمحمد صلاح ميلعبش ضربة الجزاء قدام السنغال بسبب الليزر".

وأضاف: "الكلام عن إعادة المباراة بين مصر والسنغال كان ضحك على الناس".

وأوضح: "لم تحدث أي خلافات بيني وبين محمد شوقي خلال تواجدنا في منتخب مصر".

وشدد: "اتحاد الكرة (دبح) كيروش بعد الخسارة ضد نيجيريا بكأس أمم إفريقيا".

وأوضح: "كيروش قرر الاستقالة من منتخب مصر برغبته ولم يتعرض للإقالة".

وأكمل: "استحملت اتحاد الكرة كتير ورحلت بعد نهاية مهمتي التي أراها غير ناجحة ".

وأردف: "كيروش كان بيشتغل 18 ساعة في اليوم لأنه كان لديه طموحات مع المنتخب".

واستطرد: "شعرت بالدور القيادي لصلاح على عكس توقعاتي بعد عملي بالمنتخب".

واختتم وائل جمعة حديثه قائلًا: "مستحيل ما تردد عن تدخل صلاح لفرض بعض اللاعبين في منتخب مصر مع كيروش".