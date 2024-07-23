نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي.. تميمة "فلسطينية" نقلت هجوم الأهلي للأريحية (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي تألقه وذلك بعد تسجيل هدف الفوز في مباراة فريقه أمام نادي بيراميدز في منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري ي المصري الممتاز.

وبات المهاجم الفلسطيني على مقربة من صدارة هدافي الدوري بعد احتلاله المركز الثالث خلف بيراميدز فيستون ماييلي.

رقم قياسي

وشارك المهاجم الفلسطيني في 14 مباراة رفقة فريقه، ليسجل 11 هدف في الدوري في رقم قابل للزيادة أثناء مباريات الفريق الباقية.

ويواصل أبو علي التألق في المباريات الأخيرة، ليعود الأهلي لتألقه الهجومي بعد مستوى متراجع من المهاجمين.

ويتساوى وسام أبو علي مع كل من: كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد، صديق كالابا لاعب سيراميكا كليوباترا وياو أنور لاعب البنك الأهلي، برصيد 11 هدفًا لكل منهم.

