نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي صاحب اللقطة الذهبية في مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف وسام أبو علي اللقطة الذهبية في مباراة فريقه أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر بطولة دوري نايل.

وخطف المهاجم الفلسطيني اللقطة الذهبية والتي جاءت بعد حمايته لزميله حسين الشحات عقب تدخل الشيبي المتهور.

وسام أبو علي يمنع الاعتداء على الشحات

وعقب سقوط الشحات سارع وسام أبو علي لحمايته بجسده قبل توجه لاعبي نادي بيراميدز لحسين من أجل رغبتهم بمواصلة المباراة.

طرد اللاعب دفعه للتوجه لحسين من أجل الاشتباك معه ليظل وسام على وضعه في حماية زميله حتى نهاية الموقف.

الأهلي يقترب من حسم الدوري

ويذكر أن الأهلي قد كرر فوزه ذهابا بثلاثية مقابل هدفين و إيابا بهدف وحيد ليقترب لحسم اللقب بعد تضييق الفارق على المقدمة بنقطتين فقط.

